الكاب فيردي كان قد فسخ عقده مع الراقي في أكتوبر 2020

لم يكن القرار الصادر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح الكاب فيردي دجانيني تافاريس؛ لاعب طرابزون التركي الحالي، ضد نادي الأهلي السعودي، هو الخطوة النهائية في القضية بين الطرفين.

كيف رحيل دجانيني عن الأهلي؟

الكاب فيردي كان قد انضم للراقي في صيف عام 2018 قادمًا من سانتوس لاجونا المكسيكي، قبل أن يرحل عنه في أكتوبر عام 2020.

وجاء رحيل دجانيني عن طريق فسخ عقده من طرف واحد، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي، في ظل عدم تقاضيه رواتبه لأكثر من ثلاثة أشهر، على خلفية أزمة فيروس كورونا.

ما جديد قضيته؟

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإنه بالفعل صدر قرار قبل أيام من غرفة فض المنازعات في الفيفا، لصالح دجانيني، بقبول الشكوى التي تقدم بها في يوليو 2020، لكن مصدر بالاتحاد الدولي أكد للصحيفة أن القرار ليس نهائيًا وغير ملزم للراقي حتى الآن.

ووفقًا لذلك من المفترض أن يحصل اللاعب على تعويض مالي من النادي الجداوي بعدما كسب القضية.

ماذا سيفعل الأهلي؟

مصدر رسمي في الراقي، أكد لـ"الرياضية" أن ناديه سيتقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الدولية "كاس"، ضد القرار.

ومن المنتظر أن يتخذ الأهلي هذه الخطوة بعد تسلم حيثيات القرار، إذ أن إدارة الشؤون القانونية في النادي تعكف على هذه القضية حاليًا.

هل يعود دجانيني للدوري السعودي؟

عديد التقارير خلال الفترة الماضية، ربطت بين الكاب فيردي وبين نادي النصر السعودي، إذ يرغب الأخير في تدعيم صفوفه في الصيف المقبل، حال نجاحه في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي حُرم منها في يناير الماضي.

مصدر مقرب من دجانيني أوضح لصحيفة "الرياضية" أن اللاعب يرحل بالعودة للدوري السعودي خلال الفترة المقبلة حال تلقيه عرضًا مناسبًا، إذ لم يغلق باب العودة.

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