"فريقي يُنحر أمام الجميع" .. خالد العيسى يحذر من انهيار مشروع الأهلي بعد كلاسيكو النصر

ماذا قال خالد العيسى؟!..

فتح خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية"، النار على حكام كلاسيكو المملكة الكبير، أمام عملاق الرياض الأهلي.

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الأهلي سقط في فخ التعادل (1-1) أمام النصر؛ بعد أن كان متقدمًا بهدف مقابل لا شيء، حتى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من عمر الكلاسيكو، الذي جاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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العيسى أشاد في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، بمستوى فريقه في الكلاسيكو؛ قائلًا: "استحوذنا على معظم الدقائق، في الشوطين الأول والثاني، وكنا نستحق الفوز".

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وأضاف بلهجة عنيفة: "لكن.. للمرة الثانية في هذا الملعب، يتم سرقتنا ويُسلب الفوز من فريقي"، معتبرًا أن الأهلي يُنحر من مباراة إلى أخرى، بدون أن يتحرك أي مسؤول.

وشدد رئيس الأهلي، على أن ناديه لا يُمكن أن يصل إلى أهدافه، طالما أنه يتعرض لهذا الظلم، لافتًا إلى أن المشروع الرياضي السعودي جيد، باستثناء التحكيم.

وتابع خالد العيسى: "الكل شاهد.. لنا ركلة جزاء واضحة في الدقيقة 75، لاعب النصر قام بجذب قميص عبدالكريم دارسي، أمام أعين الجميع"، متساءلًا عن سبب عدم عودة الحكم إلى تقنية الفيديو "فار"، والتي يتم صرف الملايين عليها.