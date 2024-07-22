"سنراك قبل الانتخابات المُقبلة" .. العتيبي يفتح النار على خالد العيسى ويذكره بوعوده للأهلي!

أين رئيس الأهلي؟

بعد تعهده بمفاجآت كبرى لجماهير الأهلي، أصبح خالد العيسى، رئيس الشركة غير الربحية، الفائز مؤخرًا بانتخابات رئاسة النادي، في مرمى انتقادات الجماهير، بسبب عدم توقيع النادي لأي صفقة حتى الآن، في موسم الميركاتو الصيفي، من أجل تدعيم الفريق قبل الموسم الجديد.

وبعد إعادة انتخابات العمومية، في 4 يوليو الجاري، نظرًا لبطلان الجولة الأولى، نجح خالد العيسى في الاستمرار كرئيس للشركة غير الربحية، بعد فوزه في الانتخابات أمام المرشحين (أحمد جنة، أحمد الحصيني).

ونشر الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي، رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "أنت طبعًا نشوفك تظهر السنة الجاية قبل الانتخابات بأسبوعين، وعدت بمفاجأة كبيرة وللآن ما ظهرت، ووعدت بتلبية احتياجات الفريق، وما تحقق منها أي شيء، والألعاب المختلفة تنهار في فترتك بدون أي تدخل!".

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وكان خالد العيسى قد تعهد بدعم المدرج الأهلاوي بـ50 ألف تذكرة خلال مباريات الموسم الجديد، ضمن مبادرات جديدة للوصول إلى مليون مشجع للأهلي، فيما لم يشهد النادي أي صفقات جديدة، مع فتح باب الانتقالات الصيفية، والذي يستمر حتى الثاني من سبتمبر المُقبل.

يذكر أن الأهلي قد وافق على رحيل جناحه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة، لمدة موسم رياضي واحد، فيما يجري الفريق معسكره في النمسا، تحضيرًا للموسم الجديد، والذي يستهله بملاقاة الهلال في 13 أغسطس، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، كما يستعد الراقي للمشاركة في بطولة دوري النخبة الآسيوية.