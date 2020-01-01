وكيله: عرضان من الإمارات لحسام عاشور، وأرحب بالزمالك

وكيل لاعب الأهلي يتحدث عن مستقبله

كشف سيد مرعي عن وجود عرضين من الإمارات لموكله وقائد الأهلي المصري حسام عاشور الذي يلعب هذا الموسم آخر مواسمه مع الفريق.

وكان متصدر الدوري المصري قد أعلن في مارس الماضي عن عدم تجديد عقد عاشور صاحب الـ34 عامًا والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بناءً على قرار المدرب السويسري رينيه فايلر الذي يرى أنه ليس بحاجة لخدمات لاعب الوسط المخضرم.

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الأهلي عرض على عاشور اعتزال اللعب وإقامة مباراة اعتزال كبيرة له يحصل على ريعها بالكامل، بجانب تعيينه ضمن طاقم التحليل في قناة النادي وأخيرًا منحه أحد المناصب الإدارية أو الفنية بعد تأهيله وصقله.

ولم يرد عاشور على عرض ناديه بعد، وتحدثت بعض المصادر عن اهتمام الاتحاد السعودي بضمه قبل أن ينفي المتحدث الرسمي باسم الفريق ذلك.

مرعي تحدث عن مستقبل اللاعب المصري خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 المصرية قائلًا "جلبت عرضين لحسام عاشور من الإمارات، لو أراد أن يُواصل مسيرته في كرة القدم."

وعن إمكانية انتقاله للزمالك، أضاف الوكيل "إن كانت هناك رغبة من الزمالك في ضمه وترحيبًا من عاشور بهذه الخطوة، فأنا أرحب بها طبعًا".