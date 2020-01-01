هل يدفع حسام عاشور ثمن خلافات الأهلي مع تركي آل الشيخ؟

اللاعب كان قد قرر اعتزال كرة القدم

بات مستقبل حسام عاشور قائد الأهلي المصري الذي رفض النادي تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري مجهولًا، نتيجة الخلافات التي ظهرت للساحة من جديد مؤخرًا بين مجلس إدارة النادي المصري والمستشار السعودي تركي آل الشيخ.

وكان متصدر الدوري المصري قد أعلن في مارس الماضي عن عدم تجديد عقد عاشور صاحب الـ34 عامًا والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بناءً على قرار المدرب السويسري رينيه فايلر الذي يرى أنه ليس بحاجة لخدمات لاعب الوسط المخضرم.

الأهلي عرض على عاشور اعتزال اللعب وإقامة مباراة اعتزال كبيرة له يحصل على ريعها بالكامل، بجانب تعيينه ضمن طاقم التحليل في قناة النادي وأخيرًا منحه أحد المناصب الإدارية أو الفنية بعد تأهيله وصقله.

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ورغم أن اللاعب المخضرم لم يرد رسميًا على عرض الأهلي بعد، إلا أن العديد من التقارير الصحفية أكدت موافقته عليه واتخاذه بالفعل قرار اعتزال اللعب بنهاية الموسم الجاري، وقد قيل أن نادي ألميريا الإسباني المملوك لآل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية سيشارك في مباراة اعتزاله.

وظهر عاشور في مقطع فيديو قبل يومين أشاد خلاله بتركي آل الشيخ مما وجه إليه العديد من الانتقادات الجماهيرية، خاصة في ظل ظهور خلافات جديدة بين المستشار السعودي ومجلس إدارة الأهلي والذي وصل إلى ذروته اليوم بخلاف حاد وتراشق في الردود بينه وبين محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الشاب.