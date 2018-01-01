تحديد طاقم حكام مباراتي الأهلي وجيفارا في أفريقيا

الكشف عن طاقم حكام مباراتي الأهلي وأبا جيفارا الإثيوبي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لمباراتي الأهلي وأبا جيفارا الإثيوبي في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي، نظيره أبا جيفار مساء الجمعة القادم في ذهاب دور الـ 32 من البطولة، ولم يتم تحديد ملعب المباراة حتى الآن.

وقرر الاتحاد الأفريقي، إسناد مباراة الذهاب للحكم التونسي صادق السلمي، ويعاونه كلًا من الليبى عطية أمصاد والتونسى أيمن إسماعيل.

ويدير مباراة الإياب والمقرر إقامتها يوم الأحد 23 ديسمبر، طاقم تحكيم صومالى بقيادة حسن محمد حاجى ويعاونه حمزة حاجى أبدى محمد نور.

ويستعد الأهلي لبداية مشواره في دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارة النسختين الأخيريتين لصالح الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب في النهائي.