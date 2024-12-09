موهبة جديدة على رادار الملاعب الأوروبية..

لا يزال الحديث متواصلًا عن تجربة احتراف اللاعبين السعوديين في الدوريات الأوروبية، وذلك من أجل تدعيم مواهب المنتخب السعودية، والذي يخوض صراعًا من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ولعل أبرز المحترفين السعوديين في الملاعب الأوروبية، هو سعود عبد الحميد، ظهير روما الإيطالي، وثنائي بيرشكوت البلجيكي، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، المُعارين من الاتحاد، فضلًا عن عبد الإله الجابر، لاعب زيلجيزنيكار البوسني.

وكشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عبر برنامج "برا 18"، عن وجود اهتمام من قِبل إدارة نادي جيرونا الإسباني، من أجل التعاقد مع لاعب الأهلي، رامز العطار، وتم إرسال خطاب لإدارة النادي الجدّاوي لحسم تلك الصفقة.

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وأضاف الحميدي "العطار من مواليد 2006، أي عمره 18 عامًا، جيرونا شاهد هذا اللاعب في بطولة سابقة مع منتخب الشباب في إسبانيا، خلال شهر أغسطس الماضي، وقام كشافون بمراقبة اللاعب وأبدوا اهتمامًا به، وهناك خطابات بين جيرونا وإدارة الأهلي لضم العطار الذي يعد لاعبًا مميزًا، وقادرًا على تقديم تجربة قوية في إسبانيا".

ونجح جيرونا في انتزاع مقعد مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، بعدما جاء في المركز الثالث بـ81 نقطة، فيما يحل جيرونا في المركز التاسع بعد 16 مباراة في الدوري الإسباني، هذا الموسم، كما يأتي في المركز الثلاثين من مرحلة الدوري في بطولة "تشامبيونزليج".