"الأهلي المرشح الأقوى للتعاقد معه" .. مدرب عالمي يستعد لـ"الرقصة الأخيرة" في السعودية!

ماتياس يايسله قد لا يستمر مع الأهلي..

أصبح أحد الأسماء التدريبية العالمية، مرشحًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة؛ وتحديدًا في صيف عام 2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز الأسماء العالمية، سواء اللاعبين أو المدربين؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لبرنامج "Ti Amo Calciomercato" مساء اليوم الثلاثاء، يحلم الإيطالي جيان بييرو جاسبيريني، المدير الفني للفريق المحلي أتالانتا؛ بقيادة ناديه للتتويج بلقب الدوري، قبل الرحيل بشكل رسمي.

GOAL

أتالانتا يحتل "المركز الثاني" في جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2024-2025، برصيد 31 نقطة من 14 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن نادي نابولي "المتصدر".

البرنامج كشف عن أن الدوري السعودي هو الوجهة الأبرز لجاسبيرني - حال الرحيل عن أتالانتا -؛ حيث أن هذا الانتقال سيكون بمثابة "الرقصة الأخيرة" للمدرب العجوز، من أجل تأمين مستقبله "ماليًا" قبل الاعتزال.

وأوضح البرنامج أن النادي الأهلي، سيكون أقوى المرشحين للتعاقد مع المدير الفني الإيطالي البالغ من العمر 66 سنة؛ خاصة في ظل تواجد الويلزي لي كونجيرتون، في منصب المدير الرياضي للعملاق السعودي.

"اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

كونجيرتون شغل منصب المدير الرياضي لنادي أتالانتا، في الفترة من مارس 2022 إلى فبراير 2024؛ حيث عمل مع جيان بييرو جاسبيريني، على بناء الفريق الحالي، والذي يقدّم مستويات رائعة للغاية.

جاسبيريني يتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، منذ صيف عام 2016؛ حيث توّج بلقب الدوري الأوروبي، في الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

وفي وقتٍ سابق.. صرح جاسبيريني بأنه تلقى عرضًا مغريًا من السعودية؛ ولكنه لم يكن مستعدًا ذهنيًا للذهاب إلى هناك، كما أنه كان ملتزمًا بإكمال مهمته مع الفريق الإيطالي.

جدير بالذكر أن مستقبل الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يزال غامضًا؛ في ظل تراجع النتائج "محليًا" خلال الموسم الرياضي الحالي، وعدم التتويج بأي لقب منذ أن تولى منصبه في صيف 2023.