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الدوري المصري الممتاز

الأهلي: جميع الصفقات تتحملها خزينة النادي

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الأهلي أعلن عن ست صفقات حتى الآن خلال فترة الانتقالات الشتوية

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأمين الصندوق، أن كافة صفقات القلعة الحمراء، حدثت من خزينة النادي، ولم يساهم أي شخص فيها.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية: "كل الصفقات التي قمنا بالتعاقد معها في الفترة الماضية، من خزينة النادي، لم يساهم أي شخص أو أي جهة من داخل أو خارج مصر في الصفقات التي تم التعاقد معها".

وواصل: "الأهلي من أغني الأندية، لدينا موارد متعددة ونعيش في وضع مالي مستقر، لدينا أكبر عقد رعاية في تاريخ مصر، الأهلي على مدار تاريخه قادر على إبرام صفقاته من موارده".

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ويعيش الأهلي فترة انتقالات شتوية هي الأكبر، بعد التعاقد مع ستة لاعبين حتى الآن وهم، محمد محمود من وادي دجلة، محمود وحيد من مصر المقاصة، جيرالدو داكوستا من أول أغسطس، رمضان صبحي من هيدرسفيلد، ياسر إبراهيم من سموحة، وحسين الشحات من العين.

الجدير بالذكر ان الأهلي، يستعد لمواجهة سموحة، مساء الليلة في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ 15 من الدوري المصري، على ستاد برج العرب.

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