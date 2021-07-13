النفيعي تسلم مهام عمله رسميًا أمس الإثنين

وجه الإعلامي الرياضي محمد الثقفي رسالة إلى جمهور الأهلي السعودي، مطالبًا إياهم بمساندة الفريق خلال هذه الفترة بصفقات قوية، استكمالًا لعمل مجلس الإدارة الحالي برئاسة ماجد النفيعي.

مجلس إدارة الحالي برئاسة النفيعي فاز برئاسة النادي في الخامس من مايو الماضي، خلفًا للمستقيل عبد الإله مؤمنة.

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لكن طوال الفترة الماضية، رفض النفيعي استلام مهام عمله رسميًا إلا بعد مراجعة من وزارة الرياضة للالتزامات المادية للإدارات السابقة، وبالفعل تسلم مهامه رسميًا أمس الإثنين.

وناشد الثقفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جمهور الراقي، إذ كتب: "بإختصار : لن نقول لكم ادعموا إدارة النفيعي ، بل سنقول ادعموا الاهلي ..لا نريد دعماً مالياً ، بل نريد أن تدعموا الفريق بصفقات كبيرة ..التاريخ تُحفر في صفحاته الأفعال ، ومازلنا نتعشم فيكم الكثير وان شاء الله انتوا قدها".

وأضاف: "اليوم إمّا أن يكون لكم حضورٌ كالشمس أو غياب كالموت".

بإختصار :

لن نقول لكم ادعموا إدارة النفيعي ، بل سنقول ادعموا #الاهلي ..

لا نريد دعماً مالياً ، بل نريد أن تدعموا الفريق بصفقات كبيرة ..

التاريخ تُحفر في صفحاته الأفعال ، ومازلنا نتعشم فيكم الكثير وان شاء الله انتوا قدها ..

اليوم إمّا أن يكون لكم حضورٌ كالشمس أو غياب كالموت .. pic.twitter.com/mcldrZW0V4 — محمد الثقفي 🇸🇦 (@mohammed_alnmri) July 13, 2021

الراقي عانى على مدار الموسم الماضي من أزمات فنية وإدارية، كلفت الفريق ختام الموسم في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المحلي، ليغيب عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

هذه الأزمات تحدث عنها اللاعبون علنًا منتقدين الإدارة السابقة، كالتصريحات الشهيرة للثنائي محمد العويس وعمر السومة.

ويحاول الأهلي حاليًا الاستعداد للموسم الجديد بصورة قوية، إذ يقيم معسكرًا خارجيًا في تونس، وأبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع المهاجم براداريتش.