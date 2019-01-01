أهلي جدة يرفض الاستسلام ويُغري معلول بضعف الراتب

علي معلول مطلب أساسي في أهلي جدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رغم رفض الأهلي المصري المتكرر والقاطع، إلا أن أهلي جدة السعودي يرفض الاستسلام في محاولة التوقيع مع علي معلول ظهير أيسر بطل القرن في أفريقيا.

إدارة الفريق السعودي حددت المدافع التونسي كخيار أول لتلبية رغبة المدرب برانكو إيفانكوفيتش دعم الجبهة اليسرى في الدفاع بعد الأداء الكارثي لحسين عبد الغني أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

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وقد تقدم النادي بعرض لنظيره المصري للحصول على معلول مقابل 3 ملايين دولار حسبما أفادت بعض التقارير الصحفية، لكن بطل مصر رفض العرض تمامًا مؤكدًا رفضه التخلي عن صاحب الـ29 عامًا مهما بلغت قيمة العرض المالي.

التقارير الصحفية المتابعة لسوق الانتقالات في السعودية ومصر أشارت لعدم استسلام الفريق الجداوي وعمله حاليًا على محاولة إغراء معلول بمنحه ضعف راتبه مع الأهلي المصري ليحصل على موافقته على التوقيع له ومن ثم يُحاول الضغط به على إدارة ناديه.

يُذكر أن معلول ارتدى القميص الأحمر صيف 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، ويُعد أحد أعمدة الأهلي خلال المواسم الأخيرة وهو هداف الفريق في الدوري الموسم المنصرم.