عقدة خارج الديار وفعل ما لم يفعله في 74 مباراة - حصيلة الأهلي مع جروس

رحل المدرب السويسري غير مأسوف عليه

تولى تدريبهم في ثلاث ولايات سابقة، الجماهير عشقته بجنون في الولايتين الأولى والثانية، ولكن الولاية الأخيرة لاقى بعض الهجوم من أنصار الراقي بسبب أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، ليتم الإعلان اليوم الإثنين عن فسخ تعاقده بشكل رسمي وتولي المدرب الوطني مازن بهلكي المسؤولية الفنية خلفًا له.

السويسري كريستيان جروس تعرض لهجوم كبير للغاية خلال المباريات الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتفريط في خطف الصدارة، وجاء الهجوم كذلك من الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي.

النصر سقط في مباراتين بالتعادل أمام ضمك والفتح على التوالي، وكان الأهلي من الممكن أن يضغط على النصر لولا التعادل مع العدالة في الجولة السادسة عشر ثم تلقي الهزيمة أمام الوحدة في الجولة الـ18.

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جماهير الأهلي رغم الفوز على الاتفاق في الجولة السابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولكن هاجمت جروس بسبب تراجع الأداء.

وحقق الأهلي ريمونتادا متأخرة بفضل يوسف البلايلي لاعب الراقي الذي شارك بديلًا وصنع الهدف الأول من ضربة حرة مباشرة وسجل ركلتي جزاء ليعود للفوز بعد أن كان متأخرًا بهدفين نظيفين.

فماذا قدم جروس مع الأهلي الموسم الحالي؟

جروس قاد الأهلي في 16 مباراة في جميع البطولات، بواقع 11 لقاءات في الدوري السعودي و3 في كأس الملك و2 في دوري أبطال آسيا.

حقق الأهلي تحت قيادة جروس 10 انتصارات، وتعادل في اثنتين وتلقى 4 هزائم "جميعها كانت في الدوري"، وسجل لاعبيه 29 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا.

بذلك يكون السويسري قد أضاع على الراقي 11 نقطة في مشوار الدوري، كانت كفيلة بأن تجعل رصيده الحالي 44 نقطة، يتصدر بهم جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن صاحب الصدارة الحالي الهلال.

وفي الوقت الذي حصد به البطولات في الولايتين الماضيتين، فإنه بهذه الولاية سجل رقمًا سلبيًا قياسيًا في تاريخه مع الفريق الجداوي، إذ خسر الأهلي أربع مباريات من أصل عشر مباريات خاضها الفريق تحت قيادته بدوري المحترفين، وهو المدرب نفسه الذي لم يخسر سوى خمس مباريات فقط من أصل 74 لقاء خاضها في الولايتين الماضيتين.

كذلك تأصلت عقدة خارج الديار لدى الراقي في الأربعة الأشهر الماضية مع جروس، حيث لم يفز الراقي سوى مرة وحيدة في ست مباريات لعبها خارج ملعبه وخسر أربع مرات وتعادل مرة، رغم أن الأهلي حقق الفوز في سبع مباريات خارج أرضه على التوالي قبل قدوم المدرب السويسري.