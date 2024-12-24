الخامس .. فريق عالمي جديد ينضم لسباق التعاقد مع جابري فيجا من الأهلي

هل يرحل اللاعب عن الأهلي في الشتوية؟..

دخل فريق عالمي جديد، في الصراع المشتعل للتعاقد مع جابري فيجا، صانع ألعاب النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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فيجا البالغ من العمر 22 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيلتا فيجو؛ حيث سجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 39 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي أكرم كونور، مساء اليوم الثلاثاء، يخطط نادي فياريال لبدء مفاوضات التعاقد مع فيجا من الفريق الأهلاوي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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كونور أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، رغبة فياريال في الحصول على توقيع النجم الإسباني الشاب؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء في الصيف القادم "2025".

وكشف الإعلامي الرياضي عن أن فياريال؛ انضم بذلك إلى مجموعة من الفرق التي تريد التوقيع مع اللاعب؛ وهي: "أتلتيكو مدريد، توتنهام هوتسبير، نابولي وفيورنتينا".

جدير بالذكر أن الأهلي يُعاني من تبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، والتأهل إلى ثمن نهائي بطولة النخبة الآسيوية.