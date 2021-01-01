"أنت من دمر الأهلي" تركي آل الشيخ يرد على مشجعة توجه له سهام الاتهام

الراقي تلقى الهزيمة بالأمس أمام ضمك

رفض تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، الاتهامات التي توجه له من قبل جمهور الأهلي السعودي، بتدمير النادي خلال فترة رئاسته لوزارة الرياضة – الهيئة العامة آنذاك – مؤكدًا أنه مجرد شماعة للبعض.

الراقي تلقى الهزيمة أمس السبت، أمام ضمك بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا | تقارير .. آل فتيل يرفض عرض الأهلي .. وصراع بين الشباب والهلال على ضمه

ولم يحقق الفريق الجداوي الفوز في آخر خمس مباريات له، إذ تعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.

أحد مشجعي الأهلي، أعاد نشر تغريدة سابقة للوزير السعودي منذ عام 2018، مكتوبًا بها: "الأهلي نادي لجمهوره الواعي المحب ومن يعتقد أنه من أملاكه الشخصية فهو واهم ومن يعتقد أن الاهلي سيسقط بدونه فهو أيضا واهم ومن يحرض من خلف الكواليس سيبقى في الكواليس".

وعلق المشجع على التغريدة: "يا معالي المستشار تركي ال الشيخ، تمنت ان اكون واهم"، ليرد عليه الأخير: "لا ابدا لو تركز شوي تركي ال الشيخ تارك المجال الرياضي من٢٠١٨ يعني من ٣ سنين ... كم حساب تافه او مأجور حاطين تركي ال الشيخ شماعه هذي مشكلتهم مو مشكلتي !".

لا ابدا لو تركز شوي تركي ال الشيخ تارك المجال الرياضي من٢٠١٨ يعني من ٣ سنين ... كم حساب تافه او مأجور حاطين تركي ال الشيخ شماعه هذي مشكلتهم مو مشكلتي ! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 6, 2021

فيما كتبت له مشجعة أخرى للنادي الجداوي: "رحلت بعدما دمرت الأهلي"، ليرد آل الشيخ: "وش ذا النادي الي يدمره واحد وينقذه واحد!".

وش ذا النادي الي يدمره واحد وينقذه واحد! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 6, 2021

يذكر أن الراقي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن المركز الثالث، وسبع نقاط عن الوصافة، وعشر عن الصدارة.