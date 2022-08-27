عبر صفقة الأهلي المزعومة .. سخرية روسية من ميركاتو برشلونة

استغل سبارتاك موسكو الروسي أحدث صفقاته من أجل السخرية من معاناة برشلونة في تسجيل اللاعبين الجدد المنضمين لصفوفه هذا الصيف.
وواجه البلوجرانا عدة معضلات مع قوانين الليجا المتعلقة بعملية تسجيل اللاعبين على إثر أزماته المالية، وإن نجح في تسجيل جل اللاعبين الجدد المنضمين لصفوفه بنهاية المطاف.
ماذا فعل سبارتاك موسكو وما دخل الأهلي المصري؟
أعلن الفريق الروسي الجمعة عن تعاقده مع كيتا بالدي دياو، لاعب كالياري السابق والمنتخب السنغالي، وذلك بعد صراع مع مواطنه زينيت بحسب التقارير.
وانتشرت تقارير في الإعلام المصري تربط المهاجم السابق للاتسيو وإنتر بالانضمام لصفوف الأهلي، ووصلت لدرجة انتشار صورة مغلوطة لتذاكر الطيران الخاصة برحلته للقاهرة.
كيف سخر سبارتاك من برشلونة؟
النادي الروسي استغل حسابه الإنجليزي على تويتر للإعلان عن الصفقة بطريقة ساخرة، إذ نشر صورة اللاعب مع قميص ناديه الجديد وعلق كاتباً: "سجلنا لاعباً جديداً دون أي مشاكل، تشعر بالغيرة يا برشلونة؟".
Registered a new signing without any problems...— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 26, 2022
Jealous, @FCBarcelona? 🤭 pic.twitter.com/dKxRZvH1gQ
واعتاد حساب سبارتاك في السنوات الماضية على السخرية والمناوشة مع الأندية الكبرى على الرغم من كونه حساباً رسمياً يمثل النادي باللغة الإنجليزية.
اختيارات المحررين
- خليفة مارادونا الذي تجاهل تحذير مورينيو .. رحلة صعود ديلي ألي إلى الهاوية
- جول إنسايدر | حسين عبد الغني .. السعودي الأنجح داخل وخارج كرة القدم
- عودة إلى البساطة .. أندية أوروبا تكشف قمصانها لموسم 2022-23
- مرشدون السياحة يبكون رونالدو .. ردود أفعال قرعة الدوري الأوروبي
- منقذ آرسنال وقائد ثورة ريال مدريد .. أبطال يصنعون المجد دون أن نراهم!