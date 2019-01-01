الأهلي عن انتقال كوليبالي: النجم الساحلي ليس طرفًا وحقوقنا محفوظة

الهارب كوليبالي عاد للعب في دوري عربي رغم إدعائه بالتعرض للاضطهاد الديني في مصر وإعلانه عدم تكرار تجربة مشابهة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق خالد مرتجي؛ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، على انتقال الإيفواري سليماني كوليبالي؛ مهاجم الفريق الهارب، إلى النجم الساحلي التونسي، مؤكدًا أن حقوق ناديه محفوظة.

جوهرة الساحل أعلن أمس الأحد، التعاقد رسميًا مع المهاجم الإيفواري لمدة أربع سنوات، تنتهي بنهاية موسم 2022-2023.

تعاقد النادي التونسي مع كوليبالي جاء رغم شكوى الأهلي ضد اللاعب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي نصر به القلعة الحمراء، وهدد المهاجم بالإيقاف حال عدم تسديد غرامة للأهلي.

الأهلي ردًا على انتقال كوليبالي للنجم الساحلي: الدفع أو الإيقاف

وقال مرتجي، خلال تصريحاته لبوابة "العين" الإماراتية: "علمت بتعاقد النجم الساحلي مع كوليبالي، لكن حقوق الأهلي محفوظة، الاتحاد الدولي أصدر حكمًا بحصولنا على مليون و450 ألف دولار على اللاعب تسديدها قبل الانتقال إلى أي نادٍ، وتنتهي المهلة في 24 يونيو المقبل".

وأضاف: "النجم الساحلي ليس طرفًا في الأزمة، وننتظر تطبيق حكم الفيفا تجاه اللاعب الهارب".

يذكر أن كوليبالي كان قد هرب من المارد الأحمر في مايو 2017 متوجهًا إلى العاصمة البريطانية "لندن"، رافضًا العودة مجددًا، مدعيًا تعرضه لاضطهاد ديني.

وفي أغسطس من العام الماضي، خاض الإيفواري أولى تجاربه بعد الهروب بالانضمام إلى بارتيك ثيسل الإسكتلندي، قبل أن ينتهي عقده في الصيف الجاري.