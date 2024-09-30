بـ"ذكرى يلو الأليمة والجندلة" .. جمهور الوصل يستفز الأهلي

الأهلي يُعاني في السنوات الأخيرة..

سخرت جماهير نادي الوصل الإماراتي، من عملاق السعودية الأهلي، قبل إطلاق صافرة بداية المباراة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

الأهلي فاز بهدف مقابل لا شيء على ضيفه برسبوليس الإيراني، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بينما عاد الوصل بانتصار مهم من أوزباكستان على حساب باختاكور، وبنفس النتيجة.

ومع نزول نجوم الأهلي إلى أرضية ملعب زعبيل بنادي الوصل، لأداء عمليات الإحماء؛ قامت جماهير النادي الإماراتي، برفع لافتة مكتوب عليها: "يلو هو لوننا.. واسم يجمع بيننا"؛ حيث استغلوا لون قميص فريقهم، للإشارة إلى هبوط الراقي التاريخي.

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وهبط النادي الأهلي - لأول مرة في تاريخه -، بنهاية موسم 2021-2022؛ حيث لعب لمدة موسم رياضي واحد فقط في "دوري يلو"، قبل العودة بين الكبار مجددًا، في العام الرياضي الماضي 2023-2024.

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ولم يكتفِ جمهور الوصل بذلك.. حيث أخذوا يرددون "جندلة بس، جندلة بس"؛ في سخرية من توديع الفريق الأهلاوي، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، من دور الـ32.

جدير بالذكر أن الأهلي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32، بعد الخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجندل، بهدف مقابل اثنين، الأسبوع الماضي.