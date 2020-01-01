إيفونا: أريد العودة، وسأشجع الأهلي ضد الوداد

مهاجم الأهلي السابق يتحدث عن نقاط عديدة في مسيرته مع الفريق

قال ماليك إيفونا أنه سيُشجع الأهلي خلال مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ذلك رغم أنه لعب للفريقين سابقًا.

المهاجم الذي ارتدى قميص الأهلي لموسم واحد عام 2015 أبدى رغبته بالعودة للدوري المصري من جديد، مؤكدًا أن أموره لا تسير جيدًا في البرتغال حاليًا.

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إيفونا أكد أنه كان سعيدًا جدًا مع الأهلي وكان يتمنى أن يلعب له مدة أطول لكن العرض القادم من الصين كان عرضًا لا يُرفض من الناحية المالية، مضيفًا "لعبت مع الأهلي 11 شهرًا وكان العقد ممتدًا لثلاث سنوات، لكن العرض القادم من الصين كان لا يتكرر، عرض يأتي مرة واحدة في الحياة".

أضاف "البداية كانت جيدة في الصين لكني تعرضت لإصابة أعاقت مسيرتي، لكنها كانت تجربة جيدة جدًا من الناحية المالية. في تركيا أيضًا تعرضت لإصابة قطع في الرباط الصليبي وغبت عن اللعب لـ7 أشهر. انتقلت للعب في البرتغال لأني أريد اللعب في أوروبا واكتساب الخبرة، لكن الأمور لا تسير جيدًا".

وعن كواليس انضمامه للأهلي، قال إيفونا "لم أكن أعرف الأهلي حين تحدث معي هيثم عرابي، لكن حين أخبرني عن تاريخ الفريق ومكانته قلت لنفسي "هل هذا الفريق الكبير يُريد ضمي أنا؟".

"لا أعلم شيئًا عن كواليس مفاوضات الزمالك أو غيره من الأندية، وقد أصبت بالدهشة والسعادة حين استقبلني الآلاف من جماهير الأهلي في مطار القاهرة، كان هناك عرض فرنسي لكني فضلت الانتقال للأهلي لأنه الأكبر في أفريقيا ولديه جماهير غفيرة. أحب النادي وجمهوره كثيرًا".

المهاجم الجابوني أكد أنه مازال يُتابع مباريات الأهلي وشاهد لقاء صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن مواجهة سموحة في الدوري المصري التي صنع خلالها هدف وحصل على ركلة جزاء كانت الأفضل في مسيرته مع الفريق.

وأخيرًا قال إيفونا عن هدفه ضد الزمالك "هو هدف خاص لي، أعتز به كثيرًا، كنت أنطلق بالكرة تجاه المرمى وأرى الحارس وأقول لنفسي "سأستمر في التقدم"، وقد واصلت التقدم بالفعل حتى نجحت في التسجيل".