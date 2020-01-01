كهربا يُعلن موقفه من لعب مباراة الأهلي والوداد

اللاعب خرج مصابًا من مباراة الأمس أمام بيراميدز

أثار محمود عبد المنعم كهربا جناح النادي الأهلي قلق الجميع مساء أمس حين خرج مصابًا من مواجهة بيراميدز في الجولة الـ33 من الدوري المصري ، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

كهربا خرج من الملعب مصابًا بعد 11 دقيقة من البداية، وقد أعلن النادي أنه اشتكى من آلام في العضلة الخلفية ولم يُحدد مدة غيابه ومدى قدرته خوض اللقاء المهم أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل في المغرب.

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اللاعب صاحب الـ26 عامًا تحدث مع مراسل قناة النادي الأهلي الرسمية وأكد له جاهزيته للعب أمام الوداد، موضحًا له أن عانى من شد بسيط في العضلة الخلفية لكنه لن يمنعه من اللعب المغرب.

وقد أفادت مصادر صحفية أخرى أن اللاعب سيطير إلى المغرب مع بعثة النادي الأهلي غدًا على متن طائرة خاصة، مع الإشارة لوجود فرص كبيرة للحاقه باللقاء، خاصة بعدما خضع خلال الساعات القليلة الماضية لجلسات مكثفة من العلاج الطبيعي.

من جانب آخر، اطمأن الجهاز الفني لبطل الدوري المصري تمامًا لجاهزية حارس المرمى محمد الشناوي لخوض اللقاء القاري المرتقب، إذ أوضح مراسل قناة الأهلي أنه خاض صباح اليوم تدريبًا اعتياديًا قويًا مع مدرب حراس المرمى رفقة زميله مصطفى شوبير، مع منح بقية اللاعبين راحة من المران.