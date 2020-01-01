موسيماني: لعبنا أفضل في المغرب، الأهلي لم يصل بعد للمستوى المطلوب

المدير الفني للأهلي يتحدث بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أن الفريق لم يصل بعد للمستوى الفني المطلوب من جانبه، ذلك رغم تكراره الفوز على الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتأهله للنهائي بنتيجة إجمالية 5-1.

بطل القرن في أفريقيا كان قد فاز ذهابًا في المغرب الأسبوع الماضي بهدفين دون رد، وكرر تفوقه اليوم في مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتأهل للنهائي الذي سيُقام أمام المتأهل بين الزمالك والرجاء في استاد القاهرة الدولي يوم السادس من نوفمبر القادم.

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المدرب الجنوب أفريقي أبدى رضاه عن التأهل لنهائي البطولة القارية، مضيفًا "قدمنا أداءً جيدًا في مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال أمام الوداد، ذهابًا وإيابًا، لكننا لعبنا في المغرب أفضل مما فعلنا في مصر، والفريق حتى الآن لم يصل للمستوى المطلوب حتى على صعيد التمرير".

أضاف "مازال أمامنا عمل كبير خلال الفترة القادمة، سنطوي الآن صفحة الوداد ونبدأ الاستعداد بكل قوة للمباراة النهائية، إذ ينتظرنا عمل كبير في الفترة القادمة".

وأتم "الأهلي وصل لنهائي دوري الأبطال أكثر من مرة منذ فوزه باللقب آخر مرة عام 2013، ولكن لم يُحالفه الحظ للفوز بالبطولة، أتمنى أن نُتوج باللقب تلك المرة لكن المهمة لن تكون سهلة".