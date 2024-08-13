"تصريحات تورط يايسله بشكل أكبر" .. فرانك كيسييه يكشف سبب استبعاده ورياض محرز من تنفيذ الجزائيات ضد الهلال

غضب جماهيري كبير ضد ماتياس يايسله..

شهدت ركلات الجزاء الترجيحية في كلاسيكو الهلال والأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025، جدلًا كبيرًا للغاية.

الهلال فاز (4-1) على الأهلي في ركلات الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، في انتظار الفائز من قمة النصر والتعاون.

وعلى الرغم من تواجدهما على أرضية الملعب؛ لم يسدد الإيفواري فرانك كيسييه والجزائري رياض محرز، ثنائي النادي الأهلي، أي ركلة جزائية ضد الزعيم الهلالي؛ على الرغم من أنهما الأفضل من بين جميع زملائهم، في ذلك.

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وعن ذلك.. قال كيسييه في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، مساء اليوم الثلاثاء: "كان من المقرر أن أسدد أنا ومحرز، الركلتين الرابعة والخامسة للنادي الأهلي، على التوالي".

النجم الإيفواري أشار إلى أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، وضعهما في هذا الترتيب عند تحديد مسددي الركلات الجزائية؛ إلا أن الهلال أنهى المباراة قبل أن يأتي دوريهما في التسديد.

وشدد فرانك كيسييه على ضرورة تتويج الأهلي بأي لقب، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ سواء دوري روشن أو كأس الملك، أو حتى مسابقة النخبة الآسيوية.

هذه التصريحات قد تزيد من غضب الجماهير الأهلاوية ضد يايسله، والذي يتعرض للهجوم من الأساس؛ حيث كان من الأفضل أن ينفذ الثنائي الإيفواري والجزائري أولى الضربات، لأنه من غير المضمون الوصول إلى الركلتين الرابعة والخامسة.