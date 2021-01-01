الكشف عن السبب .. ريجيكامب لن يقود الأهلي أمام الرائد

الأهلي تعاقد مع المدرب الروماني بعد إقالة ميلويفيتش

قررت إدارة النادي الأهلي بقيادة عبد الإله مؤمنة تولي فيصل قورمي مساعد مدرب الناشئين في النادي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهة الرائد يوم الخميس القادم ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الأهلي أعلن الأسبوع الماضي تعاقده مع الروماني لورينت ريجيكامب لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري عقب إقالة فلادان ميلويفيتش والفشل في التعاقد مع السعودي يوسف عنبر لرفض الاتحاد السعودي ذلك بسبب عمل المدرب بداية الموسم الجاري مع نادي البكيرية، حيث تمنع اللوائح أي مدرب من العمل مع فريقين في نفس الموسم.

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ووصل ريجيكامب السعودية يوم أمس ويقضي حاليًا فترة الحجر الصحي المقرة من الحكومة السعودية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وهو ما يمنعه من قيادة تدريبات الفريق اليوم وغدًا.

الأهلي سيُواجه الرائد يوم الخميس، وقد فضلت الإدارة منح قورمي فرصة قيادة الفريق نظرًا لإشرافه على التدريبات خلال الأيام الماضية ومنذ إقالة ميلويفيتش، ولأنه من سيقود المران خلال الـ48 ساعة التي تسبق اللقاء.

ومن المقرر أن يبدأ ريجيكامب قيادة تدريبات الأهلي مطلع الأسبوع القادم، حسبما أوضحت صحيفة الرياضية السعودية.

يُشار إلى أن صاحب الـ45 عامًا سبق أن تولى تدريب الهلال، وقد قاده في 24 مباراة في مختلف البطولات فاز في 13 وتعادل في 6 وخسر 5 مباريات، وقد خسر معه نهائي دوري أبطال آسيا 2014 ونهائي كأس ولي العهد السعودي أمام الأهلي عام 2015.