"مستحيلة على الجميع" .. الأهلي يسخر من فشل الهلال لكسر رقمه القياسي!

الأهلي يسخر من الهلال بعد الهزيمة من الخليج

بطريقة غير مباشرة؛ سخر الأهلي من الهزيمة التي تلقاها الهلال من نظيره الخليج، وعدم قدرته على كسر رقمه القياسي في دوري روشن السعودي.

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وتوقفت سلسلة اللاهزيمة للهلال في دوري روشن عند 46 مباراة، بعد هزيمته أمام الخليج مساء السبت، وعدم قدرته على الوصول إلى 51 مباراة دون هزيمة وهو الرقم المسجل باسم الأهلي.

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ونشر الأهلي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة قال فيها: "51 مباراة مستحيلة على الجميع، لأن الأهلي هو سيدها".

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جاءت تلك التغريدة بعد دقائق قليلة من نهاية مباراة الهلال والخليج، التي تعرض فيها الزعيم للهزيمة على يد الدانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الهلال تلقى الهزيمة الأولى له هذا الموسم، حيث لم يتلقى أي خسارة في جميع البطولات، ويتصدر ترتيب الدوري حتى الآن برصيد 28 نقطة، وفي حالة فوز الاتحاد على الفتح غدًا الأحد، فسينجح في خطف الصدارة.