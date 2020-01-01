بعد إغلاق المجال الجوي بالسودان - لوائح الكاف توضح الموقف

الوضع الأمني مضطرب في السودان

أصبح موقف مواجهة الأهلي المصري والهلال السوداني مهددًا بعدما أعلنت عديد التقارير الصحفية ظهر اليوم الثلاثاء، إغلاق المجال الجوي بدولة السودان بشكل طارئ، إثر حدوث بعض الاشتباكات الداخلية وتبادل إطلاق النار بين المخابرات والشرطة العسكرية.

المارد الأحمر من المقرر أن يحل ضيفًا على الفريق السوداني بأم درمان، في الأول من فبراير المقبل، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ربما سيكون من الصعب سفر بعثة الشياطين الحمر إلى السودان في ظل الأوضاع غير المستقرة حاليًا، فكيف سيكون الوضع بحسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"؟

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اللوائح تجبر الهلال على ضرورة إخطار كاف في حال بقاء الوضع الأمني مضطربًا بأم درمان، قبل المباراة بعشرة أيام، من أجل اختيار مكان آخر لإقامة اللقاء، تحدده اللجنة المنظمة لدوري الأبطال.

أما على الأهلي أن يخاطب كاف والاتحاد السوداني بموعد وصوله قبل إقامة المباراة بـ14 يومًا، حتى يتجنب العقوبات هو الآخر.

يذكر أن الأحمر يلاقي النجم الساحلي في مباراة الجولة الخامسة، في 24 من يناير الجاري، وفي اليوم التالي يواجه الهلال فريق بلاتينيوم الزيمبابوي، في إطار مباريات الجولة نفسها.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن الفريق السوداني.

أما الصدارة فيحتلها النجم الساحلي برصيد تسع نقاط، بينما يحل بلاتينيوم أخيرًا بنقطة وحيدة.