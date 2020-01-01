2 من الدوري السعودي وواحدة من تركيا .. 3 صفقات نارية للأهلي

الراقي يستعد جيدًا للموسم الجديد

يُخطط فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي السعودي جيدًا ومبكرًا للموسم القادم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد أكدت المصادر الصحفية المتابعة أن الراقي بصدد إتمام 3 صفقات نارية.

صحيفة البلاد أوضحت أن الأهلي بات قريبًا من الفوز بخدمات مدافع الشباب جمال بلعمري الذي بات من المؤكد رحيله عن ناديه بنهاية الموسم الجاري بعد المشاكل العديد التي شابت علاقة الطرفين معًا هذا الموسم.

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وأضافت الصحيفة السعودية أن الأهلي هو الوجهة الجديدة للاعب وسط الوحدة المتألق "أنسيلمو دي مورايس" والذي كشف سعيد العويران نجم الشباب المعتزل أنه فسخ عقده بالفعل مع فرسان مكة بدفع 5 ملايين ريال سعودي هي قيمة الشرط الجزائي في العقد.

ولا تنحصر خيارات الأهلي في لاعبي الدوري السعودي، بل اقترب الفريق كذلك من التعاقد مع كاليب إكوبان مهاجم طرابزون سبور التركي المطلوب بقوة في الهلال أيضًا. لسن وكثرة الإصابات بدأت تؤثر على مستواه في الفترة الأخيرة، ما يجعل هداف طرابزون سبور بديلا مثاليا له.

وأتمت البلاد تقريرها عن سوق انتقالات الأهلي بالإشارة إلى أن الإدارة لن تُمانع في التخلي عن أي لاعب لديه رغبة في الرحيل، خاصة في ظل المشاكل الأخيرة التي أثارها الثنائي يوسف بلايلي وجوزيف دي سوزا.