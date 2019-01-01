السعودية تُكرر إنجاز 2012 المذهل في دوري أبطال آسيا

تفوق واضح للأندية السعودية هذا الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح فريقا الاتحاد والنصر في التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم أمس الثلاثاء، وبانتظار ممثل ثالث للسعودية في تلك المرحلة بتأهل أحد فريقي الهلال أو الأهلي اليوم.

وكرر الاتحاد انتصاره على ذوب آهن أصفهان الإيراني في مباراة الإياب التي أقيمت أمس في قطر بنتيجة 4-3، بعدما كان قد هزمه ذهابًا في الإمارات 2-1، فيما نجح النصر في تعويض تعادله المخيب على ملعبه 1-1 مع الوحدة ذهابًا للفوز في ملعب آل نهيان 3-2.

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ويُعد الهلال الأقرب لدور الـ8 من منافسه ومواطنه الأهلي، إذ تفوق عليه في جدة 4-2 ذهابًا، وسيخوض الفريقان لقاء الإياب مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وجود 3 أندية سعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لم يحدث منذ نسخة عام 2012 حين تواجدت أندية الأهلي والهلال والاتحاد في تلك المرحلة، لكن السنوات التالية شهدت تواجد فريقين (2013 و2014 و2017) أو فريق واحد (2015) أو غياب جميع الأندية السعودية، وهو ما حدث عامي 2016 و2018.

وبالعودة لأحداث بطولة 2012، فقد شهد دور الـ8 تأهل الاتحاد والأهلي لنصف النهائي وخروج الهلال من البطولة، ومن ثم نجح الراقي في إقصاء العميد قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام أولسن هونداي الياباني بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسيشهد ربع نهائي البطولة الحالية مواجهة سعودية كذلك تجمع الاتحاد مع الفائز من الهلال والأهلي، فيما سيلعب النصر ضد المتأهل بين السد والدحيل القطريين.