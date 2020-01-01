الهلال يبحث عن منافس .. هل يُعاد الدوري السعودي 2016-2017 في 2020؟

الهلال والأهلي هما فارسا الصدارة حاليًا في الدوري السعودي

خالف النصر كافة توقعات المحللين والجماهير وخرج مبكرًا من حسابات المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد بدايته الكارثية للموسم وتوقف رصيده بعد 8 جولات عند 4 نقاط فقط.

الحقيقة المؤكدة والتي ظهرت بوضوح بعد مرور 8 جولات هي استعداد الهلال الكامل للحفاظ على لقبه، لكن الشكوك كثيرة والحالة ضبابية جدًا فيما يخص منافسه على اللقب، إذ هناك الأهلي والشباب والاتحاد.

الزعيم يتصدر حاليًا جدول الترتيب برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الفريق الجداوي، ويُطاردهم الشباب بنقاطه الـ15 ثم الاتحاد بـ13 نقطة.

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هذا الوضع، أي حالة عدم وجود منافس واضح للهلال على اللقب، يُذكرنا بموسم 2016-2017، حين كان الفريق الأزرق يُغرد بعيدًا في الصدارة ويُحقق الفوز تلو الآخر ويتنافس النصر والأهلي والاتحاد على لعب دور "المنافس الأبرز" له على الصدارة.

وقد لعبت الأندية الثلاثة لعبة الكراسي الموسيقية أسبوعيًا وتغيرت مراكزهم ما بين الثاني والرابع بعد كل جولة، حتى كانت النهاية بفوز الهلال باللقب برصيد 66 نقطة وجاء الأهلي وصيفًا بـ55 نقطة ثم النصر والاتحاد بـ52 نقطة.

بداية الهلال لموسم 2016-2017 جاءت قوية بتحقيق الفوز على الباطن والتعاون، ثم جاءت الخسارة الصادمة أمام الاتفاق، وبعدها ورغم الفوز على القادسية إلا أن الإدارة أقالت المدرب جوستافو ماتوساس ومنحت الفرصة لمدرب الفريق الأولمبي في النادي "ماريوس سيبيريا" لتولي المهمة.

المدرب المؤقت أدى مهمته بنجاح تام وحقق الفوز في مباراتين، فيما كان

الهلال تعاقد في أكتوبر مع الأرجنتيني رامون دياز، وكانت البداية قاسية بالخسارة أمام الاتحاد في الجولة السابعة، لكن القادم كان رائعًا بتحقيق انتصارين متتاليين على الفتح والرائد وتصدر جدول الترتيب بجانب النصر برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي قبل لقاء القمة بين الفريقين في الجولة العاشرة.

الهلال استطاع حسم القمة أمام الأهلي في جدة لصالحه بنتيجة 2-1 وبهدفي ليو بوناتيني وكارلوس إدواردو فيما أحرز عمر السومة هدف أصحاب الملعب الوحيد.

الزعيم حقق بعدها انتصارين وتعادل في ختام الذهاب مع النصر 1-1، ليُنهي الدور الأول على رأس جدول الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي والاتحاد، و4 عن النصر.

الهلال لعب 9 مباريات في الدور الثاني حتى موقعة الأهلي في الرياض، حقق منهم 8 انتصارات وتعادل في المباراة الأخيرة، أحد تلك الانتصارات كان على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما كانت بداية الأهلي قوية جدًا بالفوز في 4 مباريات قبل أن يخسر 8 نقاط متتالية، فيما حقق النصر مسيرة جيدة لم يخسر خلالها سوى مباراة واحدة وتعادل مع الاتحاد في القمة.

هذه النتائج الرائعة للهلال والمتذبذبة لمنافسيه جعلته يطير بالصدارة ويتركهم يتصارعون على لقب الوصيف، حتى أن الفريق وصل مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الـ23 وهو بعيد بفارق 10 نقاط عن النصر و11 عن عملاقي جدة.

الهلال أنهى اللقاء بالتعادل مما قلص الفارق مع النصر إلى 8 نقاط لكن الوقت أصبح متأخرًا على تحقيق المعجزة، إذ كان الفريق بحاجة لانتصار وحيد من مبارياته الثلاثة الأخيرة ليحسم اللقب رسميًا.

الزعيم حقق هذا الفوز في الجولة التالية أمام الشباب ليُتوج في 20 إبريل 2017 بطلًا للموسم، وقد استطاع الأهلي استعادة مركزه الثاني في آخر جولات الموسم بفضل انتصاره على التعاون وخسارة الاتحاد والنصر.