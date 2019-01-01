قبل مواجهة الأهلي - أزمة جديدة في النجم الساحلي التونسي

التخبط يسيطر على النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي

تقدم الحبيب السايح، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، باستقالته اليوم الجمعة من منصبه، وذلك بعد أيام من استقالة رئيس النادي رضا شرف الدين.

رضا شرف الدين أعلن منذ أيام استقالته من رئاسة النجم الساحلي، ليصبح الحبيب السايح هو المكلف برئاسة النادي، وفقًا للوائح في جوهرة الساحل.

وأشارت القناة التاسعة التونسية إلى أن استقالة الحبيب السايح، جعلت الهيئة الحالية للنجم الساحلي غير قانونية، بعد اسقالة الرئيس ونائبه من منصبهما.

ومن المقرر ان يتم الدعوة لعقد جلسة انتخابية استثنائية خلال أقرب وقت، لانتخاب مجلس إدارة جديد للنجم الساحلي التونسي.

ويعيش النجم الساحلي حالة من التخبط الإداري خلال الوقت الحالي، بعد التراجع عن التعاقد مع المدرب الفرنسي ألبيرت كارتير، رغم وصوله إلى سوسة لتوقيع العقد.

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وكان يتولى تدريب النجم الساحلي المدرب فوزي البنزرتي، قبل أن تتم إقالته، ليتم تعيين رفيق المحمدي وعماد بن يونس مؤقتًا.

النجم الساحلي يقع في المجموعة الأولى مع الأهلي، والتي تضم أيضًا فريقي الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

الأهلي سيحل ضيفًا على النجم الساحلي في 29 نوفمبر المقبل في تونس، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة القارية.