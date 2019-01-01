500 مشجع للأهلي أمام النجم الساحلي، والدخول بجواز السفر

المباراة يوم الجمعة القادم

أعلن النادي الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي السماح لـ500 من مشجعين بالتواجد في ملعب رادس خلال مواجهة النجم الساحلي التونسي في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادم.

وأوضح النادي نقلًا عن نبيل حبشي سفير مصر في تونس أنه تم الاتفاق مع الاتحاد التونسي لكرة القدم على حضور هذا العدد من المشجعين للمباراة، وأن الدخول سيكون بجواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل في مباراة العودة بالقاهرة خلال الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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وأوضح حبشي أن كافة الترتيبات مع الاتحاد التونسي تمت بشكل مثالي لتسهيل دخول جماهير الأهلي للملعب ودعم وتشجيع الفريق خلال المباراة التي يراها الأغلب اختباره الأول الحقيقي هذا الموسم.

ويخوض الفريق الأحمر تدريبه الثاني في تونس مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجامعة التونسية، وقد قرر السفير المصري في تونس حضور المران حسبما أكد الموقع الرسمي للنادي.

وقال نبيل حبشي أنه لم يتسن له حضور أول مران للفريق يوم أمس لكنه سيتواجد في مران اليوم لتقديم الدعم المعنوي للاعبين والجهاز الفني وتحفيزهم لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء النجم الساحلي.

يُذكر أن الأهلي كان قد هزم الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري بأربعة أهداف دون رد أحرز منها وليد سليمان 3 أهداف وأضاف حسين الشحات الهدف الرابع ليستعيد الفريق صدارته لجدول ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.