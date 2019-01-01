فوساتي يكشف مسار مفاوضات الأهلي المصري لخلافة لاسارتي

الأهلي يسعى لحسم موقف المدير الفني الجديد قبل الموسم المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي المصري مع بعض المديرين الفنيين لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق عقب الخروج من كأس مصر أمام بيراميدز، بهدف دون رد خلال الشهر الجاري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن المدير الفني خورخي فوساتي أحد المرشحين لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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وأشارت التقارير أن بالفعل الأهلي تواصل مع فوساتي من أجل تدريب الأهلي واستطلع رأيه من أجل قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

وطلب فوساتي من وكيل أعماله التواصل مع الأهلي من أجل المفاوضات حول تدريبه للفريق بعد أن تواصل معه أحد الأشخاص من النادي المصري.

ومن المتوقع أن يحسم الأهلي ملف المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاستعداد جيدًا للمرحلة المقبلة من البطولات المحلية والإفريقية.