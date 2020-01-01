رسالة مهمة من فايلر للاعبي الأهلي قبل مواجهة المصري

مباراة صعبة للفريق الأحمر

نقل رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي المصري رسالة خاصة للاعبيه خلال المحاضرة الفنية الخاصة بمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري المصري، طالبهم خلالها بالتركيز على تلك المباراة فقط دون غيرها من الأحداث والمباريات.

الأهلي يلعب أمام المصري قبل خوض عدة مباريات متتالية صعبة على عدة جبهات، إذ سيواجه الزمالك مرتين متتاليتين، الأولى في السوبر المصري والثانية في الدوري، ثم يلعب ضد المصري مجددًا في الدوري قبل المواجهة الكبرى مع صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ29 من فبراير الجاري.

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الفريق واصل صباح اليوم تدريباته استعدادًا لمباراة الجمعة القادم أمام المصري، وقد أكد فايلر أهمية اللقاء والفوز به ومواصلة العروض القوية والانطلاقة الجيدة للفريق في البطولة.

كما شدد المدرب السويسري خلال حديثه مع اللاعبين على أهمية وصعوبة المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التحديات الصعبة وطالبهم بضرورة التركيز بمباراة المصري فقط دون الانشغال بأي أمور أخرى.

وقد حرص فايلر مع جهازه المعاون على مشاهدة مباريات المصري للوقوف على نقاط قوته وضعفه وكل ما يتعلق بالتفاصيل الخططية والفنية، ذلك بهدف وضع طريقة اللعب المناسبة واختيار التشكيل الأمثل لخوض اللقاء.

وعقد المدرب على هامش مران اليوم الصباحي جلسة خاصة مع محمود كهربا لمنحه بعض التعليمات الفنية المتنوعة والحديث معه عن بعض الجوانب التكتيكية تحضيرًا للمرحلة القادمة .

ومن المقرر أن يختتم الفريق استعداداته بالقاهرة بمران جماعي عند الساعة الرابعة من عصر غدٍ الخميس قبل إعلان قائمة المباراة ومن ثم التوجه إلى الإسكندرية للمبيت هناك ومن ثم خوض المباراة يوم الجمعة على استاد المكس.