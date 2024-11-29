خاص | الأهلي يكشف حقيقة اقتراب مصطفى شوبير من الانضمام لدوري روشن السعودي

هل ينتقل حارس الأهلي المصري إلى دوري روشن؟

كشف الأهلي المصري، عن حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية، حول تلقي حارسه الشاب مصطفى شوبير عرضًا، من أحد أندية دوري روشن السعودي، للحصور على خدماته.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن شوبير تلقى عرضًا سعوديًا، وأن الحارس صاحب الـ24 عامًا موافق عليه بشكل مبدئي، لأنه يبحث عن المشاركة بشكل أكبر في المباريات.

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وكشف مصدر داخل قطاع الكرة بالنادي الأهلي لـ "Footballco" عن أن تلك الأخبار غير صحيحة، وأن القلعة الحمراء لم تتلق أي عرض للتعاقد مع شوبير.

وقال المصدر: "الأهلي لا يفكر في التخلي عن مصطفى شوبير، سواء بنظام البيع، أو حتى على سبيل الإعارة".

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وأوضح المصدر: "منذ حوالي شهر، تواصلت شركة تسويق مع الأهلي للاستفسار عن إمكانية توفير عرض سعودي لمصطفى شوبير، ولكن الإدارة اعتذرت لهم".

وأضاف: "تم طرح فكرة إمكانية إعارة الحارس الثالث حمزة علاء، إذا كان لديه عرض فعلي، ولكن الأهلي لا يفكر في التخلي عن أي لاعب من قوامه الرئيسي، لكنه يوافق على إعارة حمزة علاء لصعوبة حصوله على فرصة في ظل تألق الحارس الأساسي محمد الشناوي وبديله مصطفى شوبير".