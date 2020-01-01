الأهلي والفيحاء: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 الفيحاء

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الفيحاء لن يكون بالخصم السهل على الأهلي، فالفريق يعيش حالة جيدة في آخر أسبوعين ترجمها من خلال 6 نقاط على حساب الرائد والوحدة اترقيا به كثيرًا في سلم ترتيب الدوري، بينما الراقي ليس في أفضل أحواله وإن تحسنت الأمور نسبيًا في الجولة الماضية.

كان الأهلي على مقربة من الانتصار على النصر في قمة الأسبوع العشرين، غير أنه فشل في الحفاظ على تقدمه بهدفين واكتفى بتعادل مخيب للآمال، ولكن ربما مع وصول ميلوفيتش إلى شدة القيادة الفنية للفريق الجداوي ستتغير الكثير من الأمور إلى الأفضل.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الفيحاء في إطار الجولة الواحدة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./