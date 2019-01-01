السومة منتقدًا برانكو: كنا نعاني نفسيًا ولم نكن نتدرب تكتيكيًا معه

المهاجم السوري يؤكد أن فترة برانكو لم تكن جيدة على الإطلاق رافضًا الإفصاح عن كل شيء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، أن الوضع تحسن كثيرًا بالفريق عقب رحيل الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق، موضحًا أنه تسبب في حالة من الإجهاد اللاعبين أثرت على مستواهم بالمباريات.

مجلس الراقي قام بإقالة المدرب الكرواتي عقب تلقي الهزيمة في الجولة الماضية أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد.

وقاد صالح المحمدي؛ المدير الفني المؤقت للأهلي، الفريق اليوم السبت، لتحقيق الفوز أمام الفتح بثنائية نظيفة، سجل منها السوري الهدف الثاني، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. (طالع تقرير المباراة)

وقال السومة، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "الكل يعرف ما مر به الأهلي في الفترة الأخيرة، لكن أهم شيء اليوم هو الثلاث نقاط، خاصةً مع وجود مدرب جديد وتغييرات في التشكيل".

وأضاف: "المرحلة الماضية كل اللاعبين كانوا يعانون نفسيًا، الإدارة لم تقصر معنا، لكننا نفسيًا لم نكن جاهزين، لا أريد وضع اللوم على المدرب ولا أحد، هي مرحلة وانتهت، واليوم انطلاقتنا".

نجم الراقي استطرد: "لم أكن مرتاحًا خلال الفترة الماضية، أتحدث عن نفسي وعن المقربين مني من اللاعبين، الحمد لله الأمور تغيرت حتى الضحكة والابتسامة رجعت لبعض اللاعبين في التدريبات، الأمور تحسنت وتبشر بالخير خلال الفترة المقبلة".

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وأكمل: "من بداية الفترة التحضيرية أول مرة نتدرب تكتيكيًا في الثلاث أيام الماضية، المدرب عرض علينا نقاط القوة والضعف لدى الخصم وبدأنا نعمل عليها، هذه كرة القدم ومن قبل لم نكن نفعل ذلك، المدرب أكثر شيء كان يركز على اللياقة البدنية، وقبل المباراة بيوم نتدرب لمدة ساعة ونصف، لذلك كنا ندخل المباريات مرهقين".

واختتم: "عندنا مباراة مهمة الأسبوع المقبل، نتمنى الجمهور يحضر لمساندتنا بالملعب، وإن شاء الله نفرحهم".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الراقي إلى النقطة السابعة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يظل الفتح متذيلًا الترتيب دون أي نقاط.