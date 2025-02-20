الفتح والعروبة | نواف العقيدي حرمه من هدف مذهل .. قطار أهداف عمر السومة يتوقف في الإحساء

المهاجم السوري خسر مع فريقه

توقف قطار أهداف عمر السومة مع فريقه الجديد، العروبة، في الإحساء بعد خساتهم أمام الفتح بهدف نظيف سجله مراد باتنا بتسديدة رائعة من كرة ثابتة.

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المهاجم السوري استطاع قيادة العروبة لانتصارين مهمين في الجولتين الأخيرتين، على الوحدة والخلود، وقد سجل خلال المواجهتين 3 أهداف وصنع رابع، بما يُساوي ثلثي عدد أهداف فريقه في المباراتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السومة لم يستطع فعل الكثير اليوم أمام الفتح لعدة أسباب، أبرزها الرغبة الهائلة لدى أصحاب الملعب في الفوز والخروج من مأزق جدول الترتيب، حيث كان النموذجي يحتل المركز الأخير وقد تحرك الآن بعد الانتصار للمركز الـ16.

الفتح لعب مباراة ممتازة أهدر خلالها العديد من الأهداف السهلة وقد عاش جمهوره الحاضر في الملعب دقائق صعبة جدًا قبل نهاية اللقاء بعد تقدم العروبة للضغط بحثًا عن هدف التعادل، لكن نواف العقيدي كان عند قدر التحدي في كل هجمة للخصم.

GOAL

السومة حاول أن يُسجل بمجهود فردي لكن اليد الواحدة لا تصفق أبدًا! العروبة اعتمد على الهجمات المرتدة والتحولات السريعة في هجومه لكنه لم يستطع تطبيق هذا الأسلوب أبدًا بسبب قوة الضغط الفتحاوي وسرعة استعادة الكرة وضعف الدعم الهجومي من الوسط .. وحين تحول الفريق لأسلوب الاستحواذ والضغط الهجومي في الدقائق الـ10 الأخيرة كان الفتح قد تراجع بالكامل للدفاع وأصبح اختراقه صعبًا جدًا، وحين نجح ذلك وجد المهاجمون حارس مرمى مميز.

العقيدي تصدى لـ3 تسديدات من السومة، واحدة بالرأس في الشوط الثاني وأخرى من كرة متحركة في الشوط الأول والأجمل والأخطر كانت من كرة ثابتة خلال الشوط الأول .. لو سُجلت لكانت من أجمل أهداف الموسم، إذ فاجأ مهاجم الأهلي السابق الجميع بالتسديد من زاوية صعبة ولكن العقيدي كان مستعدًا للتصدي وتحويل الكرة إلى ركنية.

الكرة الآن انتقلت إلى ملعب عبد الرزاق حمدالله، الذي سيواجه التعاون مع فريقه الشباب بعد غدٍ السبت، ليُقلص الفجوة مع السومة من جديد في صراع الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين.