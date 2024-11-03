بعد تأكد غياب نجم الأهلي .. الجماهير تتعافى بعودة إدوارد ميندي قبل مباراة الشرطة العراقي

الأهلي يستضيف الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوية..

تلقى جمهور النادي الأهلي، دفعة معنوية كبيرة، بعودة السنغالي إدوارد ميندي، للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ختام التحضيرات لمواجهة الشرطة العراقي، في دوري النخبة الآسيوية.

الأهلي يبحث عن مواصلة طريق انتصاراته، بعد تحقيق العلامة الكاملة في أولى 3 جولات، فيما يستضيف الشرطة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة من مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت صحيفة "الميدان" أن إدوارد ميندي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد معاناته من إصابة في العضلة الضامة، والتي تعرض لها بعد عودته للمشاركة في مباراة الأخدود، بالجولة الثامنة، وغيبته عن ديربي جدة أمام الاتحاد.

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وشهدت تدريبات الأهلي أيضًا، عودة محمد المجحد بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية، فيما تأكد غياب المدافع التركي ميريح ديميرال، عن المواجهة، بسبب استمرار معاناته من إصابة عضلية، وعدم جاهزيته للعودة إلى مباريات الراقي.

واستهل الأهلي، الذي يعاني من التعثر في المسابقات المحلية، مشواره في النخبة الآسيوية، بالفوز على برسبوليس الإيراني (1-0)، كما فاز على الوصل الإماراتي (2-0)، فيما حقق فوزه الآسيوي الثالث أمام الريان القطري (2-1).