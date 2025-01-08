لغلق الباب أمام الأهلي .. الشباب يتحرك لتأمين نجمه بتجديد عقده

الشباب يتمسك بنجمه ويرفض رحيله مجانًا

بدأت إدارة نادي الشباب برئاسة محمد النجم حاليًا، في التحرك من أجل تأمين أحد نجومه، خلال فترة الانتقالات الشوية الجارية.

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وكشفت صحيفة "اليوم" عن أن نادي الشباب بدأ في التفاوض مع المدافع نادر الشراري، من أجل تجديد عقده، في ظل وجود رغبة من جانب المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي للتعاقد معه.

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وأوضحت الصحيفة أن الشباب متمسك بمدافعه بعد تألقه خلال الموسم الجاري، حيث قدموا له عرضًا قيمته 6 ملايين ريال، من أجل إقناعه بتجديد عقده.

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وينتهي عقد الشراري بنهاية الموسم الحالي، حيث يدخل الفترة الحرة خلال شهر يناير الجاري، وهي التي تسمح له بالتفاوض والتوقيع مع فريقه آخر دون الحصول على موافقة الشباب.

ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مدافع محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مما دفع يايسله للمطالبة بالتعاقد مع الشراري.