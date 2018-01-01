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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الأهلي يسعى لتجهيز دجانيني تافاريس قبل مواجهة الهلال

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تجهيز اللاعب قبل موعد القمة المرتقبة أمام الهلال الخميس المقبل في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

طالب الجهاز الفني بالنادي الأهلي السعودي، الجهاز الطبي بضرورة تأهيل المهاجم دجانيني تافاريس، خلال الفترة المقبلة عن طريق وضع برنامجاً تأهيلياً خاصاً للاعب.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي، تجهيز اللاعب قبل موعد القمة المرتقبة أمام الهلال الخميس المقبل في الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 وكان اللاعب قد تعرّض للإصابة في لقاء الديربي أمام الاتحاد نهاية الشهر الماضي، إلا أن الجهاز الطبي يأمل في استجابة عضلات اللاعب.

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ويعمل الجهاز الطبي حالياً بكل قوة على مساعدة اللاعب لتمكينه من تجاوز كافة الاختبارات والدخول في التدريبات خلال الأسبوع المتبقي على موعد المباراة.

وفي إطار أخر، أعلن رئيس النادي ماجد النفيعي التكفَّل بشراء كامل التذاكر لجماهير الأهلي في مواجهة الشباب بعد غد السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة سعياً لحشد جماهيري يدعم الفريق لتجاوز سلسلة النتائج السلبية مؤخراً.

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