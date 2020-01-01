وليد سليمان: الحملات الشخصية ضدي غريبة ومضحكة، ولم أعتذر لعبد الشافي

النجم المخضرم يرد على الاتهامات الموجهة له من الزمالك

رد وليد سليمان نجم النادي الأهلي على اتهامات رئيس ومسؤولي وإعلاميي الزمالك له بتعمده إيذاء اللاعبين وآخرهم مدافع الفريق الأبيض "محمد عبد الشافي".

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد شدد على لاعبيه بضرورة التوجه للحكم عند دخول وليد سليمان الملعب خلال مباراة الفريقين للتأكد من عدم ارتدائه أي خاتم، مدعيًا أن ذلك الخاتم سحري ويُستخدم ضد فريقه.

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وقد نفذ لاعبو الزمالك ذلك ليُفاجأ الجميع بعدم ارتداء صاحب الـ35 عامًا لأي خاتم، وبعدها أثار أمير مرتضى منصور الجدل حين اتهم سليمان بتعمد إيذاء محمد عبد الشافي خلال الالتحام الذي جمع اللاعبين وغادر على أثره مدافع الزمالك الملعب لعدم قدرته مواصلة اللعب.

وقد خضع عبد الشافي لجراحة يوم أمس بعد أن أظهرت الفحوصات والأشعة تعرضه لكسر في الترقوة، وزاره لاعب الأهلي للاطمئنان على حالته الصحية، لكن رئيس الزمالك فسر تلك الزيارة بأنها اعتذار من لاعب الأهلي لمدافع فريقه بعدما تعمد إيذائه.

وأكد مرتضى منصور أن هذا الاعتذار غير مقبول وأنه سيتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد سليمان لتعمده إيذاء اللاعبين.

اللاعب صاحب الـ35 عامًا والذي سيغيب عن مباراة الجونة القادمة لناديه بسبب إصابة تعرض لها خلال التحامه مع عبد الشافي خرج أخيرًا عن صمته وأكد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أنه لم يعتذر للاعب الزمالك لأنه لم يتعمد إيذائه.

مضيفًا في بيانه الذي عنونه بـ "المعاني الإنسانية والحملات اللاأخلاقية" "لأن هناك من فقد وافتقد للمعاني الإنسانية والجوانب الأخلاقية، ولأغراض مفضوحة، تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي أعتز به كثيرًا محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفي علي أنه نوع من الاعتذار مني له .. بل وذهبوا وفقًا لحملات ممنهجة ضدي منذ فترة إلي أن هذا الاعتذار غير مقبول".

"والحقيقة أنني لم أذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار، فأنا لم أخطئ ولم أتعمد إصابته بشهادته هو شخصيًا، وإلا ما كان رحب بي، ولكن كان هدفي من الزيارة من باب إرساء جوانب إنسانيه وأخلاقية غائبة عن عقول وقلوب مريضة تغمض أعينها عن المبادرات الإنسانيه والأخلاقية من أجل إبقاء نار الفتنه مشتعلة".

"وإلي من يدعون كذبًا أنني لاعب أتعمد إصابة زملائي في الملاعب، أذكركم أنني كنت شخصيًا ضحية لإصابات خطيرة تعرضت لها في مباريات قمة سابقة، أتذكر منها إصابتي في مباراة القمة في كأس مصر بعد تدخل عنيف من اللاعب شوقي السعيد الذي خرج يعترف بأنه تعمد إيذائي وغبت عن الملاعب وقتها أكثر من شهر ونصف، وكذلك إصابتي بكسر مضاعف في الضلوع خلال مباراة القمة علي كأس السوبر بالإمارات عام 2016 بعد تدخل عنيف من لاعب الزمالك السابق (محمد) كوفي وغبت عن الملاعب قرابة ثلاثة أشهر، وفي الحالتين لم أطالب ولم يطالب النادي الأهلي أحدًا بالاعتذار، ولم يخرج إعلام النادي يشن حملات ضد لاعبي الزمالك".

"الحملات الشخصية ضدي وصلت إلي مرحلة غريبة، بل ومضحكة أيضًا، بلغت الي حد اتهامي باللجوء للسحر عن طريق الخاتم الذي أرتديه، وهو ما تأكد للجميع عندما طالب البعض من حكم مباراة القمة الأخيرة أن أخلع الخاتم، واندهش الحكم لأني لم أكن أرتدي خاتمًا من الأساس !!".