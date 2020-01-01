الغندور: وائل جمعة ضعيف وحقق إنجازات تفوق مستواه

الإعلامي الزمالكاوي ينتقد صخرة دفاع الأهلي

وصف الإعلامي الزمالكاوي خالد الغندور، وائل جمعة؛ نجم دفاع الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، باللاعب الضعيف، على الرغم من تحقيقه عديد الإنجازات.

صخرة الدفاع المصري حقق خلال مسيرته 31 بطولة مختلفة، بواقع 8 ألقاب دوري مصري، 3 كأس مصر، 6 سوبر مصري، 6 دوري أبطال إفريقيا، 5 سوبر إفريقي، بجانب 3 بطولات كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر، وبرونزية مونديال الأندية عام 2006 مع الشياطين الحمر.

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وقال الغندور، خلال تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة: "أرى أن وائل جمعة لاعب ضعيف أو عادٍ، والإنجازات التي حققها سواء مع الأهلي أو المنتخب فتفوق مستواه، فقط حققها بأدائه الرجولي، الذي كان أهم مميزاته، أما من ناحية أدائه الفني فهو ضعيف".

وعن رأيه في مصير الدوري أوضح: "أرى أن إلغاء الموسم هو الأنسب، فصحة الإنسان أهم من كرة القدم، ومطالب الأهلي لاستكمال الموسم غريب، وأتوقع أنه نابع من الغيرة من الزمالك كونه حصل على بطولتين هذا العام، أما الأحمر فلم يحصد أي لقب بعد".

واختتم بالتعليق على الانتقادات التي توجه له، لعدم حياده: "هذا أمر طبيعي، فأنا أعلم بقناة الزمالك، ومن الطبيعي أن أوافق على سياسة مجلس الإدارة، خاصةً وأن مرتضى منصور؛ رئيس النادي، حقق إنجازات على مدار الثلاث سنوات الماضية، وما يقوله يتحمله هو".