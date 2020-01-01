الشناوي: تحدثت بقسوة وشدة مع اللاعبين، أتمنى أن يُسامحوني

حارس مرمى الأهلي يكشف ما دار بين شوطي نهائي دوري الأبطال

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي أن تراجع أداء اللاعبين خلال الشوط الأول وبعد إحراز الهدف الأول من مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا كان بسبب القلق والخوف من خسارة المباراة واللقب، خاصة في ظل رغبتهم الكبيرة في الحفاظ على وعدهم الجماهير والإدارة وزميلهم مؤمن زكريا الفوز والتتويج باللقب.

الأهلي وبعد تتويجه بلقب الدوري المصري استطاع التغلب على الزمالك بنتيجة 2-1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي ليُتوج بلقبه القاري التاسع في تاريخه.

بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي كان قد كشف عن طلبه من حارس المرمى الحديث مع اللاعبين بين شوطي نهائي القرن، نظرًا لأنه أقرب لهم وأكثر إداركًا لعقليتهم وثقافتهم، وقد كشف الشناوي عن فحوى حديثه مع زملائه، واصفًا إياه بالقاسي وطالبًا منهم جميعًا أن يعذروه ويُسامحوه.

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إذ قال خلال حلوله ضيفًا على قناة الأهلي الرسمية "تحدثت مع اللاعبين بعد انتهاء الشوط الأول بشيء من القسوة والشدة، كلام لا يُمكن قوله مجددًا أمام الناس، أخبرت الجميع بأننا سبق وخسرنا مباراتين نهائيتين وطلبت منهم أن يتذكروا كيف كان وضعنا بعد الخسارة، وأكدت لهم أننا لا يمكن أن نخسر مجددًا، الشوط الأول انتهى بحلوه ومره ولم يتبق سوى شوط واحد علينا حسم الأمور خلاله لصالحنا".

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واصل "اللاعبون جميعًا إخوة لي ونحن قريبون لبعضنا البعض كثيرًا ولذا يتقبلون كلامي جيدًا، وأطلب منهم أن يُسامحوني على كلماتي القاسية لكنها كانت مطلوبة في هذا الوقت. هذا الدور مع اللاعبين لم أقم به وحدي، بل ساعدني كثيرًا سعد سمير وأيمن أشرف، وكذلك وليد سليمان. نقلت لهم حديث الجماهير وأحلامهم ومشاعرهم حول الفوز باللقب، والعهد الذي قطعناه جميعًا لهم ولزميلنا مؤمن زكريا بالفوز، حديثي كان لتحفيزهم والشد من أزرهم رغم قسوته".

الشناوي أكد أن المدرب لعب دورًا مهمًا في تحفيز اللاعبين للفوز بدوري الأبطال، وأشاد بتعامله النفسي مع اللاعبين، موضحًا " موسيماني قام بدور كبير في تحفيز اللاعبين منذ وصل للنادي، ولقد ساعدني كثيرًا في أداء مهامي، لأن الحديث عن قيمة الأهلي وقوته من شخص قادم من الخارج يترك انطباعًا وأثرًا قويًا لدى اللاعبين".

أضاف "المدرب أكد دومًا على اتحاد اللاعبين معًا وتفادي حدوث أي مشاكل داخل أو خارج الملعب، كما لعب سيد عبد الحفيظ دورًا في ذلك، وقد جلس معي بداية استلامي شارة القيادة وتحدث معي عن ذلك، اللاعبون كانوا رجالًا خلال تلك الفترة وقد تخلصنا من المشاكل التي حدثت في فترات سابقة".

حارس مرمى منتخب مصر الأول كشف عن وعد اللاعبين لزميلهم مؤمن زكريا بالفوز باللقب ورفعهم الكأس معًا عقب المباراة النهائية، كما عقب قائلًا على جملة أن الأهلي لم يلعب جيدًا خلال المباراة النهائية قائلًا "المدرب حدثنا دومًا عن أن طبيعة مباريات الكؤوس تهتم بالنتائج، لأنها حاسمة، وقد كان هذا شعارنا اليوم، اللاعبون ربما شعروا ببعض القلق والخوف من الخسارة بعد التقدم بالنتيجة، ولذا تراجع الأداء في الشوط الأول، لكننا نجحنا في العودة للقاء خلال الفترة الثانية والفوز بفضل تنفيذ تعليمات المدرب".