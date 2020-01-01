حسين الشحات يكشف سبب طرده ومصطفى محمد بعد نهاية نهائي القرن

الأهلي حقق لقبه التاسع في دوري الأبطال

أبدى حسين الشحات جناح النادي الأهلي سعادته البالغة بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى له مع الفريق، كما كشف كواليس ما دار بينه وبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك وأدى لأن يُشهر الحكم مصطفى غربال البطاقة الحمراء في وجهيهما.

بطل الدوري المصري هزم الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي ليُتوج بلقبه القاري التاسع في تاريخه.

الشحات بدأ حديثه بتوجيه الشكر والتنهئة لمجلس إدارة الأهلي ومسؤوليه ومدربيه وزملائه اللاعبين وجماهير الفريق الكبيرة، وكذلك النجم مؤمن زكريا الذي ساهم في احتفالات التتويج بالكأس الغالية.

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ومن ثم قال حول الفرصة الكبيرة التي أهدرها في الشوط الثاني "لم أكن مهتمًا بالتسجيل أبدًا، كل اهتمامي في المباراة كان الفوز بها، لقد أخبرت أصدقائي يوم أمس أنني لا أريد اللعب بل مجرد الفوز بالمباراة واللقب".

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أضاف "أنا سعيد جدًا للفوز بدوري أبطال أفريقيا، لقد انضممت للأهلي لأفوز بتلك المباراة وقد أحرزت اللقب الأول وإن شاء الله أفوز بالثاني والثالث كذلك".

أخيرًا قال جناح العين الإمارات السابق حول مشادته مع مهاجم الزمالك "مصطفى محمد" وطردهما معًا عقب نهاية اللقاء "ما حدث أنني كنت أتحدث مع زملائي اللاعبين قبل المباراة لتحفيزهم، وقلت لهم "نحن رجال وسنفوز باللقاء"، لينظر لاعب الزمالك لنا ويضحك ويذهب إلى زملائه".

تابع "بعد المباراة نظرت إليه وقلت له "نحن فزنا بالمباراة" ليعتدي علي باليد ويطردنا الحكم نحن الإثنين".