شيكابالا يقود الزمالك ولا مفاجآت في الأهلي .. التشكيل الأساسي لنهائي القرن

يلتقي الفريقان اليوم على لقب دوري أبطال أفريقيا

أعلن جايمي باتشيكو وبيتسو موسيماني التشكيلين الأساسيين لكل من الزمالك والأهلي لمباراة نهائي القرن التي ستنطلق بعد قليل في العاصمة المصرية القاهرة.

الزمالك يلتقي مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي وسط غياب 6 لاعبين بالمناصفة بين الفريقين لإصابتهم بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

المدرب البرتغالي اختار الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا بدلًا من يوسف إبراهيم أوباما في مفاجأة كبيرة عكس التوقعات، وسيلعب بجانبه في الثلاثي خلف المهاجم مصطفى محمد كلًا من أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي.

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وسيتواجد طارق حامد وفرجاني ساسي في وسط الملعب خلفهم الرباعي أحمد عيد ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وإسلام جابر في الدفاع مع تواجد محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

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المدرب الجنوب أفريقي لم يشذ عن التوقعات فيما يخص التشكيل الأساسي للأهلي، إذ وضع أحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني في الدفاع.