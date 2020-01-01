بيان "مقلق" للأهلي حول حالة وليد سليمان الصحية

الأهلي يستعد لنهائي دوري الأبطال أمام الزمالك

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أثار قلق جماهيره كثيرًا حول الحالة الصحية لنجم وسطه وليد سليمان وقدرته خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم الجمعة القادم.

بطل الدوري المصري هزم أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر مساء أمس، وبدأ اليوم معسكرًا مغلقًا استعدادًا اللقاء الكبير والمنتظر أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا | أخبار الأهلي اليوم | كورونا ألغى مواجهة ريال مدريد .. موعد عودة هاني وأجايي للتدريبات

المزيد من الفرق

وقد أعلن النادي خلال الأيام القليلة الماضية تعرض نجميه محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة للإصابة بفيروس كورونا، وانضم العائد من الإعارة "محمد شريف" والمهاجم المعار الذي لم يُحسم مستقبله بعد "أحمد ياسر ريان" اليوم للقائمة.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

الموقع الرسمي للأهلي أوضح أن اللاعبين جميعًا وعناصر الجهاز الفني خضعوا لمسحة طبية يوم أمس في مقر النادي بالجزيرة عقب العودة مباشرة من الإسكندرية بعد نهاية مباراة الكأس التي أقيمت على ملعب برج العرب وانتهت بانتصار الأحمر 2-1.

وأضاف بيان النادي "باستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي".

الجزء المثير للقلق في بيان الأهلي هو الإعلان عن خضوع وليد سليمان لمسحة طبية جديدة خلال الساعات القادمة للاطمئنان على حالته، دون الحديث عن سبب ذلك الإجراء.