الأهلي يُعلن نتائج "المسحات الطبية" للاعبين والأجهزة والعاملين

الرئيس أعلن تجديد عقد أحد اللاعبين

أعلن النادي الأهلي نتائج الفحوصات الطبية الخاصة التي أجراها للاعبيه وعناصر جهازه الفني والإداري والطبي والعاملين لديه للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا.

وكان جميع من سبق قد خضع يوم أمس لاختبار "المسحات الطبية" الخاص بالفيروس الذي بدأ يغزو العالم في يناير الماضي، ذلك تمهيدًا لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادًا لعودة الدوري المصري في يوليو القادم.

وقد أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن جميع عينات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بالنادي جاءت سلبية 100%.

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وأضاف للموقع الرسمي للأهلي "تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت أمس بإجراء مسحة كورونا على لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الأهلي سلبية تمامًا".

وأوضح عبد الحفيظ أن هناك اهتمامًا بالغًا بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلام الجميع داخل النادي الأهلي.