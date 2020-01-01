ميدو: لن أوافق على تدريب الأهلي وهذه وجهة نظري

نجم القلعة البيضاء الأسبق يرفض نهائيًا العمل بالأهلي

أكد أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني الأسبق للزمالك والإسماعيلي، أنه لن يوافق على تدريب الأهلي، إذا عُرض الأمر عليه، موضحًا أن ذلك سيعرضه لصعوبات كبيرة للغاية.

نجم القلعة البيضاء الأسبق حاليًا مدرب حر، حيث تمت إقالته من تدريب مصر للمقاصة في 22 من يناير الماضي، على إثر تراجع النتائج.

وقال ميدو، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية: "صعب للغاية أن أعلم بالأهلي، دائمًا ما أقول أن أبناء النادي أولى، فهم لهم الأولوية لتدريب النادي الذي تربوا به ولعبوا له وينتمون له".

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وأضاف: "الأهلي نادٍ كبير جدًا، والجميع يحترمه ويقدره، وصاحب تاريخ كبير للغاية، لكن يبقى أبناء النادي أولى به".

ميدو تابع: "الاحتراف موجود، لكن المدرب الوحيد من النادي المنافس الذي درب الزمالك هو الراحل محمود الجوهري، وهو حالة خاصة وتمكن من النجاح بالأبيض رغم أنه واجه صعوبات كبيرة".

واختتم: "أي مدرب سيقود النادي المنافس لما ينتمي له سيواجه صعوبات كبيرة وضغوطات كثيرة، فالموضوع ليس سهلًا على الإطلاق".

الجوهري كان قد تولى المسؤولية الفنية للفارس الأبيض في الفترة من سبتمبر 1993 وحتى يونيو 1994، ونجح في حصد لقب الدوري المصري وكأس السوبر الإفريقي.