ميتشو يُوضح فلسفته في التدريب، ويصف تدريب الزمالك بالقاسي

المدرب الصربي نجح في الفوز بلقبه الأول مع الزمالك حين هزم بيراميدز في نهائي كأس مصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف ميتشو تدريب الزمالك بالقاسي، نتيجة البحث الدائم عن الفوز في كل المباريات وكافة البطولات.

المدرب الصربي نجح في الفوز بأول لقب له مع الفريق المصري حين هزم بيراميدز 3-0 في نهائي كأس مصر هذا الأسبوع.

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صاحب الـ50 عامًا أكد أن فلسفته في العمل قائمة على التوازن في المشاعر، موضحًا "أعمل وفقًا لفلسفة واضحة وهي عدم الغرور عند تحقيق الفوز وعدم الاستسلام لليأس عند الخسارة".

وعن تدريب الزمالك، قال ميتشو "الضغط هنا قاسٍ، إذ يجب الفوز في كل المباريات، التحدي هنا كبير مثل أي نادٍ كبير، لكن مع هذا فذلك الضغط هو الوقود الذي يُحركني".

المدرب السابق لأورلاندو بايرتس وصف رحلته في القارة السمراء بالفيلم السينمائي، إذ سبق له العمل في 7 دول وزار ما يقرب من 43 دولة أفريقية.

يُذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لمواجهة ينيراسيون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت القادم.