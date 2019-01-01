اختبارات طبية لوحيد وتحديد موعد عودة محمد محمود

تدريبات الأهلي تتواصل لمواجهة المقاولون العرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف النادي الأهلي عن سبب غياب محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق عن مواجهة البلاستيك الودية التي أقيمت يوم أمس الجمعة.

وأكد الأهلي عبر موقعه الرسمي أن وحيد اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة مما جعل الجهاز الفني يُخضعه لبرنامج علاجي وتأهيلي داخل ملعب التتش تمهيدًا لعودته للمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية.

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ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة غدًا الأحد لتحديد مدى تحسن حالته وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية قبل السفر إلى الإسكندرية ظهر الثلاثاء القادم لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري يوم الأربعاء على ملعب برج العرب.

من جانب آخر، يُواصل محمد محمود العمل في ملعب التتش ضمن برنامجه التأهيلي للعودة لتدريبات الفريق الجماعية بعد إجرائه لعملية الرباط الصليبي في ألمانيا عقب تعرضه للإصابة في يناير الماضي.

وأكد الجهاز الفني للنادي أن حالة اللاعب السابق لوادي دجلة مطمئنة إلى حد كبير وفي تحسن مستمر، موضحًا أن التقارير المبدئية لحالته الصحية تؤكد حاجته لفترة تأهيل تقترب من 30-45 يومًا قبل الانتظام في التدريبات الجماعية ومن ثم العودة للمباريات.