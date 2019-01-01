بعد 10 أشهر من الغياب، محمد محمود يشارك في ودية الأهلي ضد الإعلاميين

لعب الأهلي مباراة ودية مع فريق الإعلاميين وقد شهدت عودة محمد محمود للعب بعد غيابه لمدة 10 أشهر تقريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد محمد محمود للعب أخيرًا مع فريقه الأهلي، إذ ظهر خلال المباراة الودية أمام الإعلاميين بعد غياب اقترب من 3 أشهر بسبب الإصابة.

وكان لاعب الوسط المصري قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي في الثامن من يناير الماضي وخلال مواجهة سموحة التي كانت الثالثة له مع الأهلي بعد انضمامه له قادمًا من وادي دجلة في انتقالات يناير 2019.

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وخاض الأهلي مباراة ودية اليوم ضمن استعداداته لمواجهة الزمالك يوم السبت القادم لحساب الجولة الرابعة من الدوري المصري، وقد اعتمد المدرب رينيه فايلر على محمد محمود في مركز صانع الألعاب الذي يشغله بصفة أساسية حاليًا محمد مجدي قفشة.

ونجح الفريق الأحمر الذي يتصدر الدوري بـ9 نقاط من 3 مباريات في الفوز على الإعلاميين بهدف دون رد أحرزه وليد أزارو في آخر دقائق الشوط الأول، وقد أهدر صالح جمعة ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وأشرك المدرب السويسري العديد من اللاعبين خلال المباراة لكنه منح الفرصة للثلاثي ياسر إبراهيم وأحمد الشيخ وأزارو فقط للعب المباراة كاملة.