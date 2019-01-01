الأهلي يُعلن جاهزية السولية لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

نجم وسط الأهلي عمرو السولية تعافى من إصابته وأصبح جاهزًا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الأهلي جاهزية نجم وسطه عمرو السولية لمواجهة الزمالك يوم السبت القادم ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وكان السولية قد تعرض لجزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال مباراة أسوان الأخيرة في الدوري المصري، والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

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وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للموقع الرسمي لناديه مؤكدًا تعافي اللاعب وأنه سيكون متاحًا للجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لاختياره للعب أمام الزمالك إن أراد

من جانب آخر، وضع الجهاز الفني وخاصة توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية برنامجًا استشفائيًا للاعبين الدوليين المنتظر انتظامهم في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء القادم استعدادًا لمباراة القمة.

ويتواجد 6 لاعبين من الفريق الأحمر مع المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة بوتسوانا وديًا يوم الإثنين، فيما يتواجد 4 آخرين مع المنتخب الأولمبي الذي سيواجه جنوب أفريقيا مجددًا يوم غدٍ الأحد.